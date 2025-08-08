Будете завжди плакати, якщо їстимете цю цибулю. У чому причина

Але є один дорогий, але більш безпечніший варіант

Цибуля — один із найпоширеніших овочів на кухні. Але не вся цибуля пахне однаково.

"Телеграф" розповість, який овоч дуже смердить та викликає сльози. Мова йде за жовту рібчасту цибулю, яка має найсильніший, різкий і сльозогінний аромат.

Саме її найчастіше використовують у супах, смаженні та тушкуванні. Вона має багато сірковмісних речовин. Через це при нарізанні починають сльозитися очі.

Жовта цибуля

Червона цибуля також може мати сильний запах, але він м’якший. Така цибуля часто йде в салати або на маринування. Її запах все ще відчутний, але менш різкий.

Біла цибуля має приємніший аромат. Вона не така гірка, як жовта, і більше підходить для сирих страв. Запах є, але він не дратує.

Зелена цибуля майже не має різкого запаху. Вона свіжа на смак і добре поєднується з яйцями, салатами та сиром.

Шалот вважається найдорожчим видом. Він пахне делікатно, майже не викликає сліз. Його часто використовують у соусах і вишуканих стравах.

Цибуля

Чим більш гострий запах має цибуля, тим більше в ній сірковмісних речовин. Саме ці речовини можуть дратувати слизову оболонку очей та носа. Якщо ви хочете уникнути сліз, не ріжте жовту цибулю надто швидко або занурюйте ніж у холодну воду.

Обираючи цибулю, варто знати, що її запах — це не просто незручність, а ознака складу. А від складу залежить і смак вашої страви.

