Були ознакою статусу: про цей "американський" годинник мріяв кожен у СРСР

У СРСР люди ганялися за імпортними речами, які можна було дістати "по блату" або купити за шалені гроші

Наручний годинник у СРСР був ознакою статусу, особливо для чоловіків. І хоча більшість громадян носили аксесуари вітчизняних виробників — на слуху були "Ракета", "Польот" та інші марки, — у 80-ті з’явилася мода на "фірмовий американський" годинник, як, втім, на джинси та інші речі.

Саме такий екземпляр зараз продають на популярному українському сайті оголошень про купівлю-продаж. Власник хоче одержати за нього 770 грн.

У публікації йдеться, що годинник "Montana-USA" має хромований корпус та кварцовий механізм. На фото видно, що годинник електронний.

За словами продавця, аксесуар виготовлений у США у 80-х роках, але продовжує працювати і сьогодні. У комплекті є браслет із нержавіючої сталі шириною 18 мм.

Власник пише, що скло перебуває у хорошому стані. На знімках видно, що стан годинника в цілому непоганий, з урахуванням того, що річ була у вживанні і виготовлена близько 40 років тому.

Модель має електронний календар і секундомір з функцією зворотного відліку, а також яскраве на той час підсвічування циферблата. Примітно, що годинник має будильник із кількома мелодіями. Продавець не вказав, скільки їх за фактом. На корпусі вказано кількість 16, але попри це їх може бути і 8.

Задня сторона годинника прикрашена зображенням орла та написом "USA", що створює враження американського походження виробу. Проте відомо, що справжніми виробниками "фірмового" годинника були Китай і Корея.

Примітно, що азіати не скопіювали чужу модель, а вигадали її самі, проте при цьому додали атрибути, що асоціюються зі США. Саме це підвищило попит на такі годинники у СРСР.

Раніше ми писали, що в Україні продається рідкісний радянський годинник "Слава Олімпійський". Корпус аксесуара вкритий позолотою. Працює навіть календар.