Может ожидать провал: что категорически запрещено делать 9 августа

Узнайте, какой будет погода в ближайшие дни

В субботу, 9 августа, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают святого апостола Матфея. Ранее это происходило 22 августа.

Матвей считается одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Есть версия, что мужчина написал на персидском языке Евангелие от Матфея. Именно он стал новым апостолом Иисуса, заменив Иуду Искариота. Матфей распространял христианство в Иудее, в Эфиопии, среди медян и персов.

Люди попросили Матфея написать свои рассказы о Христе. Так через 8 лет после Вознесения Спасителя он сотворил Евангелие. Точные данные о смерти святого остаются неизвестными, однако есть версия, что мужчину сожгли по указанию князя Фульвиана. Другие говорят, что Матвей умер от старости.

Традиции и приметы 9 августа

В этот день люди традиционно посещают литургию в храме и просят Бога о мире в Украине, здоровье и успехе в делах. В народе в этот день запрещалось выгонять коров на пастбище, а также охотиться на птиц.

Ясный день сегодня – осенью будет тепло.

Холодный ветер — ждите скорую зиму.

Не слышите птиц – осень будет ранней.

Что нельзя делать 9 августа

Запрещено охотиться на птиц, потому что может произойти беда.

Нельзя отказывать в помощи, поскольку сами окажетесь в такой ситуации.

Продолжается Успенский пост, так что продукты животного происхождения есть нельзя.

Не стоит идти в лес, потому что в этот день там много змей.

Не рекомендуется начинать что-то новое, поскольку вряд ли добьетесь успеха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. В этот день готовят подарки для своих бабушек и едут поздравлять.