Може чекати провал: що категорично заборонено робити 9 серпня

Вікторія Козар
Яке сьогодні свято 9 серпня
Яке сьогодні свято 9 серпня. Фото freepik.com

У суботу, 9 серпня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують святого апостола Матвія. Раніше це відбувалося 22 серпня.

Матвій вважається одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Є версія, що чоловік написав перською мовою Євангеліє від Матвія. Саме він став новим апостолом Ісуса, замінивши Юду Іскаріота. Матвій поширював християнство в Юдеї, в Ефіопії, серед мідян та персів.

Люди попросили Матвія написати свої розповіді про Христа. Так через 8 років після Вознесіння Спасителя він створив Євангеліє. Точні дані про смерть святого залишаються невідомими, однак є версія, що чоловіка спалили за вказівкою князя Фульвіана. Інші кажуть, що Матвій помер від старості.

Традиції та прикмети 9 серпня

Цього дня люди традиційно відвідують літургію у храмі та просять Бога про мир в Україні, здоров'я та успіх у справах. У народі у цей день заборонялося виганяти корів на пасовище, а також полювати на птахів.

  • Ясний день сьогодні — восени буде тепло.
  • Холодний вітер — очікуйте на швидку зиму.
  • Не чуєте птахів — осінь буде ранньою.

Що не можна робити 9 серпня

  • Заборонено полювати на птахів, бо може статися лихо.
  • Не можна відмовляти у допомозі, оскільки самі опинитесь у такій ситуації.
  • Триває Успенський піст, тож продукти тваринного походження їсти не можна.
  • Не варто йти до лісу, бо цього дня там багато змій.
  • Не рекомендується починати щось нове, оскільки навряд чи досягнете успіху.

