Може чекати провал: що категорично заборонено робити 9 серпня

Дізнайтеся, якою буде погода у найближчі дні

У суботу, 9 серпня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують святого апостола Матвія. Раніше це відбувалося 22 серпня.

Матвій вважається одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Є версія, що чоловік написав перською мовою Євангеліє від Матвія. Саме він став новим апостолом Ісуса, замінивши Юду Іскаріота. Матвій поширював християнство в Юдеї, в Ефіопії, серед мідян та персів.

Люди попросили Матвія написати свої розповіді про Христа. Так через 8 років після Вознесіння Спасителя він створив Євангеліє. Точні дані про смерть святого залишаються невідомими, однак є версія, що чоловіка спалили за вказівкою князя Фульвіана. Інші кажуть, що Матвій помер від старості.

Традиції та прикмети 9 серпня

Цього дня люди традиційно відвідують літургію у храмі та просять Бога про мир в Україні, здоров'я та успіх у справах. У народі у цей день заборонялося виганяти корів на пасовище, а також полювати на птахів.

Ясний день сьогодні — восени буде тепло.

Холодний вітер — очікуйте на швидку зиму.

Не чуєте птахів — осінь буде ранньою.

Що не можна робити 9 серпня

Заборонено полювати на птахів, бо може статися лихо.

Не можна відмовляти у допомозі, оскільки самі опинитесь у такій ситуації.

Триває Успенський піст, тож продукти тваринного походження їсти не можна.

Не варто йти до лісу, бо цього дня там багато змій.

Не рекомендується починати щось нове, оскільки навряд чи досягнете успіху.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День бабусі у 2025 році. У цей день готують подарунки для своїх бабусь та їдуть їх вітати.