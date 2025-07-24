Забудете о вредителях и болезнях: одно средство спасет урожай помидоров

Защитить растения от вредителей и болезней можно народными средствами

Июль – пора активного ухода за овощами на огороде и сбора урожая. Чтобы потом наслаждаться большими и сочными помидорами, важно защитить растения от вредителей и болезней. Кроме этого, не забывайте о хорошем удобрении.

Пользователь Фейсбука Валерий Рудаков поделился собственным методом борьбы с вредителями и болезнями на помидорах и огурцах. Поможет побороть гниль куркума, которая оказывает антисептическое действие. К тому же в ней содержится большое количество полезных веществ, что способствует развитию здоровых плодов.

Здоровые помидоры, фото Freepik

Дело в том, что из-за специфического запаха и вкуса вредители не переносят куркуму. Она содержит куркумин, который отпугивает "нежелательных гостей", включая тлю, трипсы и паутинные клещи. Поэтому добавив ее в землю, они не будут атаковать насаждения. Также куркума эффективна в профилактике грибковых заболеваний, таких как фитофтороз.

Как использовать куркуму? Всё очень просто. Возьмите 2 чайные ложки вещества, 100 миллилитров молока и разведите в 1 литре подогретой воды. Тогда можете переходить к опрыскиванию помидоров. Повторять обработку можно каждые 2 недели.

Куркума, фото Freepik

Раствором из куркумы также поливают огурцы и другие растения. В 10 литрах воды разводят 1 литр молока и 20 чайных ложек куркумы.

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