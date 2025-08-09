Укр

Это блюдо охотно ели козаки, но сейчас его мало кто решится попробовать (фото)

Елена Руденко
Новость обновлена 09 августа 2025, 11:06
Основой рациона наших предков были зерновые. Фото Коллаж "Телеграф"

По козацкому обычаю нужно было сразу съесть все, что было приготовлено

Некоторую пищу из прошлого сейчас редко можно встретить в рационе украинцев. Наши предки любили очень необычные для современного человека блюда – например, свиную голову.

В рационе козаков преобладали крупы, зерновые и рыба. Мясные блюда обычно готовили на праздники. Козаки ели вместе, еду готовили трижды в день в больших котлах на открытом огне.

Свиная голова с хреном – одно из самых любимых блюд казаков

Для этого блюда брали целую свиную голову. Ее мыли и чистили. Дальше свиную голову варили, пока она не станет мягкой. Подавали свиную голову с соусом из хрена.

Голова свиньи копченая
Свиная голова

Свиная голова с хреном известна еще из "Энеиды"

"Свиную голову к хрену" употребляли козаки в "Энеиде" Ивана Котляревского. Это блюдо до сих пор помнят и готовят на Днепропетровщине. На приготовление свиной головы нужно потратить около десяти часов. Немногие сейчас согласятся столько времени потратить на готовку, да и продукт не слишком популярный. Однако для тех, кто захочет попробовать настоящее казацкое блюдо, портал Shuba опубликовал рецепт.

Свиная голова
Даже донести ее до дома, и это непростая задача

