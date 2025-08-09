Это блюдо охотно ели козаки, но сейчас его мало кто решится попробовать (фото)

По козацкому обычаю нужно было сразу съесть все, что было приготовлено

Некоторую пищу из прошлого сейчас редко можно встретить в рационе украинцев. Наши предки любили очень необычные для современного человека блюда – например, свиную голову.

В рационе козаков преобладали крупы, зерновые и рыба. Мясные блюда обычно готовили на праздники. Козаки ели вместе, еду готовили трижды в день в больших котлах на открытом огне.

Свиная голова с хреном – одно из самых любимых блюд казаков

Для этого блюда брали целую свиную голову. Ее мыли и чистили. Дальше свиную голову варили, пока она не станет мягкой. Подавали свиную голову с соусом из хрена.

Свиная голова

Свиная голова с хреном известна еще из "Энеиды"

"Свиную голову к хрену" употребляли козаки в "Энеиде" Ивана Котляревского. Это блюдо до сих пор помнят и готовят на Днепропетровщине. На приготовление свиной головы нужно потратить около десяти часов. Немногие сейчас согласятся столько времени потратить на готовку, да и продукт не слишком популярный. Однако для тех, кто захочет попробовать настоящее казацкое блюдо, портал Shuba опубликовал рецепт.

