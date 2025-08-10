Уникальный костел, который украшал сам Пинзель, превращается в руины: что произошло с уникальным памятником (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Во Львовской области гибнет костел с уникальными росписями
В селе Годовица во Львовской области стоит костел Всех Святых, которому почти 300 лет. Храм был построен в 1751-1758 годах, но сейчас он быстро разрушается из-за отсутствия крыши.
Этот костел, считающийся одним из самых ценных памятников барочной архитектуры в Украине, создавали настоящие мастера своего дела. Архитектором был известен Бернард Меретин, а скульптурные работы проделал гениальный Иоганн Георг Пинзель. Об этом пишет онлайн-журнал для путешественников ukrainian_travels.
Уникальные росписи исчезают навсегда
Интерьер костела поражает иллюзионистскими росписями. Их автором считают художника Александра Ролинского. Эти фрески создают невероятный визуальный эффект.
Сейчас росписи скоро портятся, потому что Дождь и снег попадают внутрь храма. Впрочем, фотографии не передают настоящую красоту этих творений.
Барочная архитектура в стиле Меретина
Костел построен в стиле барокко. Меретин создал настоящий архитектурный шедевр. Строительство длилось семь лет.
В 1974 году храм еще был цел, однако за пятьдесят лет он превратился в руины. Без срочной реставрации памятник может исчезнуть навсегда.
Напомним, "Телеграф" ранее писал, что из-за ракетного удара пострадал известный костел в Киеве.