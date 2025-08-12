Памятник остался заброшенным, а останки перенесли: как выглядит могила преподобного Ионы Киевского

Преподобный Иона Киевский дожил до ста лет и умер в 1902 году

Иона Киевский — известный православный монах, архимандрит и духовный деятель, который известен тем, что был инициатором возведения и благоустройства Свято-Троицкой обители. Он умер 9 января 1902 года, прожив 100 лет.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Ионы Киевского на Зверинецком кладбище в Киеве, и почему она пустая.

Иона Киевский — где был похоронен и куда перенесли мощи

Иона Киевский родился в Кременчуге 1802 году как Иоанн Мирошниченко. Он походил из бедной семьи, но с детства был наделен острым умом, любознательностью и любовью к книгам. В юном возрасте Иоанн часто посещал монастыри и первоначально поселился в качестве послушника у старца Серафима.

Преподобный Иона Киевский

На послушании у старца Иоанн прожил восемь лет, за это время он научился творению умной молитвы. И тогда было положено начало его духовной жизни.

В 1843 году, Иоанн Мирошниченко принял монашество с именем Иона и в 1845 году был рукоположен в сан иеродиакона. Он был известным православным священником и монахом. Занимался строительством и благоустройством Свято-Троицкой обители.

Преподобный Иона Киевский

Когда ему исполнилось 100 лет, 9 января 1902 года Иона Киевский умер. Его изначально похоронили в склепе Троицкого собора Ионинского монастыря.

Могила Ионы Киевского на Зверинецком кладбище

В 1966 году останки Ионы Киевского перезахоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Там же установили памятник с его портретом и датами. К слову на памятнике упоминается, что мощи преподобного Ионы покоились в этой могиле с 1966 по 1993 год.

Надпись на памятнике гласит, что мощи Ионы покоились в этой могиле с 1966 по 1993 год

В 1993 году, накануне дня его памяти, мощи были найдены и перенесены обратно в монастырь, где они хранятся в новой дубовой гробнице, а старая кипарисовая гробница находится в храме. Говорят, что тело преподобного Ионы выделяет особое благоухание, отличающееся от запаха других святых.

Отметим, что День памяти преподобного Ионы Киевского отмечается 22 января. А видео со Зверинецкого кладбища с могилой преподобного Ионы опубликовал блогер Владислав Тимошенко в своем ютуб-канале.

Ионинский монастырь, где хранятся мощи Ионы Киевского

Ионинский монастырь, где хранятся мощи Ионы Киевского

