Путіна можна зустріти в Україні? Скільки тут живе його однофамільців

Марина Іщенко
Прізвище Володимира Путіна в Україні
Для багатьох українців це прізвище стало символом агресії

Прізвище Путін не дуже поширене в Україні. Але є люди, які його мають.

"Телеграф" розповість, скільки людей з таким прізвищем живе в нашій країні. А також, де вони живуть.

За даними порталу "Рідні", прізвище Путін носять 93 особи. Носії цього прізвища проживають переважно у східних та південних регіонах України.

Путін
Найбільша концентрація спостерігається в Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також невеликі групи зафіксовані в Одеській, Миколаївській та деяких центральних областях.

Походження та асоціації

В українському контексті прізвище Путін асоціюється передусім з російським президентом Володимиром Путіном, що особливо гостро сприймається після початку російської агресії проти України. Для багатьох українців це прізвище стало символом агресії.

Володимир Путін
Етимологічно прізвище має слов'янське походження і може походити від слова "путь" (шлях, дорога) або від особистого імені. В різних слов'янських мовах існують подібні варіанти цього прізвища.

Варто зазначити, що носії прізвища Путін в Україні є звичайними громадянами нашої держави і жодного відношення до російського керівництва можуть не мати.

