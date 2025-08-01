Проживание у моря за копейки, но с нюансами: в Одесской области сдают комнаты, как из прошлого (фото)
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Ремонт здесь отсутствует — все в "жилищном состоянии"
В популярном курортном поселке Затока в Одесской области сдается бюджетное жилье с условиями, которые вряд ли назовешь современными. За 250 гривен в сутки можно арендовать комнату в доме, который скорее напоминает дачу из 90-х, чем курортное жилье.
Такое объявление опубликовали на популярном сайте купли-продажи. Жилье имеет общую площадь 150 м², рассчитанное на 4 человека.
Минимальное количество ночей – 2. Несмотря на удачное расположение (4-5 минут пешком до моря и несколько шагов к лиману), состояние самого дома оставляет желать лучшего.
Ремонт отсутствует – все в "жилищном состоянии". Мебель — старая: металлические кровати с древними матрасами, изношенные ковры, устаревшие кухонные шкафчики. Бытовая техника – с прошлого десятилетия: холодильник, плита, микроволновка и вентиляторы вместо кондиционеров.
Санузел есть на этаже и отдельно на улице. Летний душ с горячей водой также обустроен на улице, еще один — на первом этаже. В доме есть Wi-Fi, но общий вид – скромный.
Двор — типичный для дачной застройки: с дикорастущей растительностью, старыми лавками, костром и террасой со случайной мебелью и даже тренажером.
Но, несмотря ни на что, жилье активно сдается в аренду. Владельцы ориентируются на тех, кто ищет максимально экономный вариант у моря и готов пожить без лишних удобств. Недорого, но в соответствии с условиями — для неприхотливых путешественников с ностальгией по отдыху "как когда-то".
Ранее "Телеграф" сообщал, где в Одессе можно снять бюджетное жилье у моря. В данном объявлении указано: от дома до моря примерно 300 м – где-то 5 минут пешком.