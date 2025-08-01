Под Одессой можно недорого отдохнуть у моря, но условия спартанские (фото)

Есть плюсы и минусы такой жизни

Отдохнуть в Украине в 2025 году можно за умеренные деньги. В Черноморске предлагается дешевый вариант жилья.

Местные жители предлагают комфортное жилье всего за 350 гривен в сутки. Соответствующее объявление появилось на сайте продажи.

Владельцы оборудованы частным домом для приема гостей. Отдыхающие получат отдельную комнату с двуспальной кроватью и кондиционером. Также есть и другие комнаты. В распоряжении туристов есть кухня общего пользования.

Санузел оснащен душевой кабиной и бойлером для постоянного снабжения горячей водой. На территории расположена терраса с мебелью для отдыха на открытом воздухе.

Особым преимуществом этого жилья является наличие мангала. Гости могут самостоятельно готовить шашлыки и проводить вечера у костра. В доме есть Wi-Fi и вся необходимая бытовая техника.

Расположение объекта позволяет добраться до морского побережья за 15 минут пешком. Поблизости находятся парк и остановки общественного транспорта.

Владельцы готовы принимать как семейные пары, так и компании друзей. Минимальный срок проживания составляет трое суток.

Что известно о Черноморске

Город Черноморск (бывший Ильичевск) находится в Одесской области, Украина, на берегу Черного моря – примерно 15 км к югу от Одессы. По разным источникам, расстояние напрямую составляет 20 км, а по путям — 31 км.

Черноморск – город в Одесской области, известный с XVIII в. Город расположен на обоих берегах Сухого лимана и на побережье Черного моря. Местность вокруг города обладает множеством целебных свойств. Мягкий природный климат благоприятно влияет на отдых.

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