От урожая перца и баклажанов будут ломиться ящики: успейте выполнить простое действие

Получить красивый и щедрый урожай стоит немалых усилий. Важно не только вовремя удобрять овощи, но и правильно формировать кусты, особенно у пасленовых культур, таких как перец и баклажаны. Именно аккуратная обрезка позволяет направить энергию растения на развитие красивых и сочных плодов.

В период активного развития важно правильно выполнять обрезку растений. Мало кто знает, что эта процедура повышает процент получения богатого урожая и далеко не все умеют ее правильно выполнять. В материале Actualno поделились главными секретами.

Как увеличить урожай перца и баклажанов

Чтобы собирать перец и баклажаны ведрами, важно знать, с чего начинать и как правильно формировать кусты. Сейчас, когда растения уже плодоносят, обрезка имеет свои особенности.

Нужно начинать с нижних ветвей, удаляя слабые и непродуктивные побеги, чтобы улучшить вентиляцию у основания кустов и тем самым снизить риск заболеваний. Следующий шаг — удаление лишних боковых веточек. Оставляйте только те ветки, на которых уже есть завязи (будущие плоды) или крупные здоровые листья. Все другие боковые ветки, особенно те, что растут под завязями и не дают плодов, аккуратно срезайте Перегруженный куст начнет быстро терять бутоны и уже сформированные цветы.

Как увеличить урожай перца и баклажанов, Фото: Freepik

В августе растения продолжают активно накапливать силы для плодоношения, поэтому удаляя лишние побеги и старые листья, вы направляете энергию в развитие оставшихся плодов, соответственно они будут более крупными и сочными.

Полив в августе также играет важную роль. Растения лучше всего поливать рано утром или до полудня, если погода облачная, либо вечером после захода солнца. Только не используйте холодную воду.

