Від урожаю перцю та баклажанів будуть ломитися ящики: встигніть виконати просту дію

Ця проста дія підвищує відсоток одержання багатого врожаю

Отримати гарний і щедрий урожай коштує чималих зусиль. Важливо не лише вчасно удобрювати овочі, а й правильно формувати кущі, особливо у пасльонових культур, таких як перець та баклажани. Саме акуратне обрізання дозволяє спрямувати енергію рослини на розвиток красивих та соковитих плодів.

У період активного розвитку важливо правильно виконувати обрізання рослин. Мало хто знає, що ця процедура підвищує відсоток одержання багатого врожаю і далеко не всі вміють її правильно виконувати. У матеріалі Actualno поділилися головними секретами.

Як збільшити врожай перцю та баклажанів

Щоб збирати перець та баклажани відрами, важливо знати, з чого починати і як правильно формувати кущі. Зараз, коли рослини вже почали плодити, обрізання має свої особливості.

Потрібно починати з нижніх гілок, видаляючи слабкі й непродуктивні пагони, щоб поліпшити вентиляцію біля кущів і тим самим знизити ризик захворювань. Наступний крок — видалення зайвих бічних гілочок. Залишайте тільки ті гілки, на яких вже є зав’язі (майбутні плоди) або велике здорове листя. Всі інші бічні гілки, особливо ті, що ростуть під зав’язями й не дають плодів, акуратно зрізайте. Перевантажений кущ почне швидко втрачати бутони й вже сформовані квіти.

У серпні рослини продовжують активно накопичувати сили для плодоношення, тому видаляючи зайві пагони та старе листя, ви направляєте енергію в розвиток плодів, відповідно вони будуть більшими й соковитими.

Полив у серпні також відіграє важливу роль. Рослини краще поливати рано вранці або до полудня, якщо погода хмарна, або ввечері після заходу сонця. Тільки не використовуйте холодну воду.

