Будете собирать урожай до осени: чем подкормить огурцы в августе

В августе земля станет истощенной после активного развития растений и нуждается в хорошей подкормке. Если этого не сделать, то огурцы вырастут мелкими и горькими, а этого не хочет ни один огородник.

Подкормка огурцов в последний месяц лета поможет увеличить урожай и улучшить вкус плодов. На странице в тексте greenlife_v поделились, что для пополнения питательных веществ огурцы поливают монофосфатом калия. Его вносят как под корень, так и по листьям. Также полезными будут кальций, гуматы или куриный помет, считающиеся натуральными стимуляторами роста.

Уход за огурцами в августе

К примеру, куриный помет разводят в пропорции 1:15 и вносят вечером в увлажненную землю. При этом важно не дать слишком много помета, потому что можно уничтожить растение. В августе огурцы следует поливать через день, только отстоянной или теплой водой. Во влажную погоду полив сокращают, потому что огурцы могут сгнить.

Если огурцы инфицировала мучнистая роса, нужно обрабатывать их биопрепаратами. В противном случае кусты огурцов могут погибнуть в считанные дни. В то же время важно обрезать желтые листья, ведь тогда в них попадает больше воздуха и света. Это полезно влияет на их рост.

К тому же важно собирать огурцы каждый день или через день. Если плоды перерастают, то растение перестает завязывать новые огурцы. Если же завязей нет, а стебли сохнут, то есть смысл выкорчевать куст и не тратить время на его восстановление.

