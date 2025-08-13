Не забудьте об этой подкормке в августе — и помидоры вырастут вкусными и сочными

Помидоры просто обожают этот натуральный компонент

Для того чтобы получить богатый урожай помидоров, недостаточно лишь правильно поливать растения. Важно также надежно защищать овощи от грибковых болезней и вредителей, а еще томаты нуждаются в регулярной подкормке.

В августе эксперты рекомендуют обогатить почву с помощью натурального компонента, который наверняка найдется на вашей кухне. Детальнее рассказали в материале Actualno.

Чем в августе подкормить помидоры

Удобрение играет ключевую роль в выращивании помидоров, ведь эти овощи особенно нуждаются в таких элементах, как азот, фосфор и калий. Эти минералы нужны им для полноценного развития и обильного плодоношения.

Чтобы плоды получились сочными и насыщенными вкусом, специалисты рекомендуют в августе подкармливать растения кофейной гущей. Это экологичный и доступный вариант удобрения, который легко можно использовать на своем участке.

Дело в том, что в кофейной гуще содержится около 2% азота, фосфора и калия, которые благоприятно влияют на рост и здоровье помидоров.

Чем подкормить помидоры в августе

Для правильного применения достаточно взять примерно чашку использованной кофейной гущи и равномерно распределить ее вокруг основания каждого куста. Затем следует аккуратно смешать гущу с верхним слоем почвы глубиной 5–7 сантиметров, чтобы вещества быстрее насыщали землю полезными элементами.

Также можно добавлять кофейную гущу в компост — но важно следить, чтобы ее часть не превышала 20% от общего объема, иначе почва может стать слишком кислой, а это не понравится растениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда оптимально копать картошку в 2025 году. Мы выбрали лучшие даты по лунному календарю.