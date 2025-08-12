Даже чайки понимают: яркие мемы о предстоящем визите Путина на Аляску

Смешные шутки по поводу визита Путина на Аляску для встречи с Трампом

Встреча Трампа и Путина на Аляске – через считанные дни. Она запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

"Телеграф" внимательно следит за событиями вокруг переговоров Трампа и Путина в режиме онлайн. Вместе с тем, мы не смогли удержаться, чтобы не создать несколько мемов по этому поводу.

Большая часть из них посвящена дороге российского диктатора на Аляску, которая находится на крайнем севере США и отделена от России Беринговым проливом. Кратчайшее расстояние между государствами составляет около 4 километров. Оно разделяет острова Большой Диомид (Россия) и Малый Диомид (США).

Многих сразу удивил выбор места проведения встречи, поэтому помощник российского правителя Юрий Ушаков попытался объяснить, что Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске.

Мы представили, что глава Кремля отправился поговорить с Трампом по-соседски, запросто, без лишних, так сказать церемоний, на лодке, но случайно заплутал. Сидит он, горюет, говорит сам с собой и ругает придворного менестреля Николая Расторгуева, который якобы ввел его в заблуждение. Констатирует факт, что заблудился.

А чайка, пролетавшая в это время мимо, объяснила ему, что заблудился он много лет назад, подразумевая тот период, когда российский лидер стал бунтовать против мирового порядка и взял на себя роль "собирателя земель".

Чайка обозвала Путина идиотом

Когда стемнело, Путин все еще блуждал по Берингову проливу, спрашивая дорогу к Трампу даже у тюленей. На этом изображении лодка у правителя Кремля детская резиновая и ярко желтая в виде утенка.

Путин спрашивает у тюленя дорогу к Трампу

При помощи искусственного интеллекта мы также сгенерировали картинку, где Путин в окружении чаек плывет на бумажном кораблике. Детская лодка и бумажный кораблик намекают даже не на то, что Россия за время войны потеряла немалую часть своего флота, хотя это факт, а в целом на ситуацию, которая представляется слабой для кремлевского тирана. Иначе он бы не согласился на встречу с Трампом не просто на американской, а не нейтральной территории, но на земле, которая раньше принадлежала России и была продана за копейки.

Путин плывет на бумажном кораблике

На другом изображении российский президент вообще пользуется надувным кругом, что указывает на его неумение плавать, конечно, в переносном смысле – все мы знаем о его роскошных бассейнах и как-то даже видели погружение с аквалангом. Кроме того, это мем намекает на то, что король-то голый.

Путин наконец приплыл к Трампу

Принято считать, что геополитика – это игра в шахматы, где доской является весь мир. Поэтому мы изобразили лидеров государств за этой игрой. Как видно, Путин играет черными, и по всей вероятности проигрывает. Ну а снег вокруг и суровая погода – так ведь Аляска.

Путин и Трамп играют в шахматы на Аляске

Ранее в мемах показывали с помощью ИИ более теплую встречу лидеров стран. На одном Трамп и Путин танцуют в красивых костюмах – отсылка к свиданию. А второй показывает, как они замерзли и закутались в большие пледы.

Путин и Трамп танцуют танго

Трамп и Путин очень замерзли и закутались в плед

Напомним, журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко пояснил, что хотя встреча на Аляске для Путина унизительна, похоже, у него не было выбора: Трамп не хочет ни с кем делить лавры победителя.