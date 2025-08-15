Европейцы от них в восторге: названы имена украинцев, которые любят на Западе

Украинские имена не очень распространены в США, но некоторые из них все же можно встретить

Популярные имена, которые используются в Украине, для западного обывателя являются диковинкой. Они также, как и мы иногда копируют некоторые из них.

"Телеграф" рассказывает об именах украинцев, которые нравятся на Западе. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, самыми популярными украинскими именами в Европе являются Александр, Иван и Ольга.

Также среди популярных имен Юрий, Андрей, Наталья, Виктория, Мария и другие. Следует отметить, что популярность украинских имен в Европе зависит от страны и региона. Например, в Польше достаточно популярны имена Ирина и Елена, а в Германии — Евгений и Татьяна.

Украинские имена не очень распространены в США, но некоторые из них все же можно встретить. Согласно данным, самыми популярными украинскими именами в США Оксана, Ирина, Наталья и Игорь. Также можно встретить имена Иван, Александр, Андрей, Любовь, Ольга и другие.

