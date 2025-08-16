Эти дешевые одежда и обувь - беда для вашего дома. Где их нельзя покупать и что уже сейчас выбросить

Вы самостоятельно можете упустить сплошные проблемы домой

В вашем доме точно есть предметы, которые могут нести энергетику владельца. С этими вещами стоит соблюдать осторожность, ведь вы можете перетянуть на себя кучу проблем того человека.

Особенно это касается покупок в секонд-хендах, где одежда и предметы быта уже имели свой "жизненный путь". По народным приметам, вместе с ними можно ненароком принести в дом чужие проблемы, болезни или ссоры, как узнал "Телеграф".

Наибольшую тревогу вызывает одежда, которая ранее принадлежала людям с тяжелой судьбой, и вещи, связанные со смертью — например, те, которые могли быть в доме умершего. Также не рекомендуют хранить дома чужие украшения или обувь ведь, по поверьям, они с удвоенной силой "впитывают" энергию предыдущего хозяина.

Чтобы избежать негативного влияния, наши предки советовали перед использованием обязательно "очистить" такие вещи — постирать с солью, обдать дымом из трав или оставить на солнце.

Вещи

