Почти как старые друзья. Первые минуты встречи Путина и Трампа на Аляске (видео, фото)

Не обошлось без курьезов

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске 15 августа. Их рукопожатие и совместная поездка в авто стали историческим моментом.

Как видно на видео прямой трансляции от FOX 4 News, обоих лидеров встретили в США с почестями. Путин, пройдя по красной дорожке, радостно поприветствовал Трампа.

На видео видно, что лидер России направлялся к президенту США не спеша медленным шагом. При этом уже ожидавший Путина Трамп начал с ним говорить еще до его приближения. Уже когда лидеры поравнялись, оба пожали друг другу руки, что правда, здесь не обошлось без курьеза.

Также многие люди заметили "фирменное" рукопожатие Трампа, когда он притягивает к себе руку оппонента. В сети это уже в шутку прозвали доминантой чертой лидера Штатов.

Путин и Трамп пожали руки

Путин и Трамп на Аляске

Путин и Трамп встретились на Аляске

Рукопожатие лидеров длилось несколько секунд, в течение которых они обменивались короткими репликами и улыбались. Далее Путин и Трамп направлялись по красной дорожке к авто, на котором вместе поехали на заднем сиденье.

Заметим, что в первые минуты Путина на Аляске корреспонденты спросили его, когда он перестанет обстреливать Украину. Ответы, как и ожидалось не было, лидер РФ сделал вид, что не услышал вопрос.

