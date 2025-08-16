Трамп і Путін стали героями мемів після зустрічі: ми відібрали найсмішніші фотожаби
-
-
Не обійшлося й без культурних відсилок
15 серпня в Анкориджі, на Алясці, зустрілися президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Переговори стосувалися пошуку шляхів припинення війни в Україні, але в інтернеті увагу швидко перехопили… жарти.
"Телеграф" створив власні та зібрав найяскравіші меми в соцмережах. Користувачі взялися за кожен кадр, перетворюючи офіційні фото на комічні шедеври.
Один з найпопулярніших мемів "одягнув" Путіна в жіночі ноги на підборах у сітчастих панчохах, інший — перетворив його руку на карикатурно довгу, ніби він тягнеться до Трампа через пів зали.
Ще більше жартів викликали дрібниці. Фото, де лідери сидять за столом із простими гранованими склянками, отримало десятки саркастичних коментарів.
А кадр, де Трамп і Путін дивляться в небо, став приводом для "підколів". Українці "прифотошопити" на знімок президента України Володимира Зеленського, який нібито летить на кумедному винищувачі.
А це — мем про демонстрацію американських F-22 і B-2, зокрема з підписом: "В Ірані дуріють з цієї прикормки".
Не обійшлося й без культурних відсилок. Один мем порівняв усміхненого Путіна в машині з Джокером, інший — зробив абсурдний кросовер, де Путін став Pink Guy з інтернет-легенд Filthy Frank: "Пам'ятаєте його? Це він зараз".
А ще користувачі фантазували на тему їхніх діалогів. Мем про "4 повних чемодани" завірусився в мережі.
Один креативний користувач пожартував навіть на тему 18+. Смішний стоп-кадр Путіна опинився в епіцентрі фотожаб.
На цьому зображенні автор хотів висміяти президента РФ та його "таємничість" — нібито Володимир Путін не бачить у своєму житті нікого, окрім охоронців та російської спецслужби.
"З'явилося фото з місця, де буде проходити пресконференція", — так підписав ще один кумедний мем із очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.
Меми розлітаються з шаленою швидкістю, висміюючи все — від одягу та поз до уявних "компроматів". У підсумку, саме гумор у мережі став головною подією дня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час зустрічі Дональда Трампа Володимира Путіна 15 серпня на Алясці в соцмережах звернули увагу на кумедну деталь. На популярному відео видно, що через ремонтні роботи напис на табличці "Alaska" випадково змінив свій зміст.