Трамп і Путін стали героями мемів після зустрічі: ми відібрали найсмішніші фотожаби

15 серпня в Анкориджі, на Алясці, зустрілися президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Переговори стосувалися пошуку шляхів припинення війни в Україні, але в інтернеті увагу швидко перехопили… жарти.

"Телеграф" створив власні та зібрав найяскравіші меми в соцмережах. Користувачі взялися за кожен кадр, перетворюючи офіційні фото на комічні шедеври.

Один з найпопулярніших мемів "одягнув" Путіна в жіночі ноги на підборах у сітчастих панчохах, інший — перетворив його руку на карикатурно довгу, ніби він тягнеться до Трампа через пів зали.

Українці не втомлюються клепати меми про саміт Трампа й Путіна

Ще більше жартів викликали дрібниці. Фото, де лідери сидять за столом із простими гранованими склянками, отримало десятки саркастичних коментарів.

А кадр, де Трамп і Путін дивляться в небо, став приводом для "підколів". Українці "прифотошопити" на знімок президента України Володимира Зеленського, який нібито летить на кумедному винищувачі.

А це — мем про демонстрацію американських F-22 і B-2, зокрема з підписом: "В Ірані дуріють з цієї прикормки".

Не обійшлося й без культурних відсилок. Один мем порівняв усміхненого Путіна в машині з Джокером, інший — зробив абсурдний кросовер, де Путін став Pink Guy з інтернет-легенд Filthy Frank: "Пам'ятаєте його? Це він зараз".

А ще користувачі фантазували на тему їхніх діалогів. Мем про "4 повних чемодани" завірусився в мережі.

Один креативний користувач пожартував навіть на тему 18+. Смішний стоп-кадр Путіна опинився в епіцентрі фотожаб.

На цьому зображенні автор хотів висміяти президента РФ та його "таємничість" — нібито Володимир Путін не бачить у своєму житті нікого, окрім охоронців та російської спецслужби.

"З'явилося фото з місця, де буде проходити пресконференція", — так підписав ще один кумедний мем із очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Меми розлітаються з шаленою швидкістю, висміюючи все — від одягу та поз до уявних "компроматів". У підсумку, саме гумор у мережі став головною подією дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час зустрічі Дональда Трампа Володимира Путіна 15 серпня на Алясці в соцмережах звернули увагу на кумедну деталь. На популярному відео видно, що через ремонтні роботи напис на табличці "Alaska" випадково змінив свій зміст.