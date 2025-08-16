Этим украинским словом можно назвать глупого, необразованного человека — а он и не обидится

Люди с такими чертами всегда привлекали внимание окружающих

В нашей жизни часто встречаются люди, действия которых удивляют своей наивностью или неловкостью. Они часто становятся объектами иронии и легкого смеха, а на западе Украины их иногда называют "матолками".

Об этом слове рассказывает "Телеграф", ссылаясь на украинские словари. Слово "матолок" используется для характеристики дурака, неумеха или необразованного лица.

Оно несет пренебрежительную или ироническую окраску и употребляется в повседневной речи для описания тех, кто проявляет очевидную безрассудство. Существует также выражение "матолок квадратный", подчеркивающий полную, крайнюю неловкость или глупость человека.

Люди с такими чертами всегда привлекали внимание окружающих. Чувство юмора помогает легче воспринимать неловкие действия, не превращая их в серьезную проблему. В нашей культуре слово "матолок" сохраняет иронический подтекст, но в то же время позволяет делать мягкие социальные замечания без открытого обиды.

Следует отметить, что термин имеет и исторические оттенки. Львововед Илько Лемко рассказывал, что слово "матолок" часто употребляли в песнях и легендах Галиции, описывая легковерных людей, попадавших в ловушки шулеров или "наперсточников". Так, в батярских песнях конца XIX-начала XX века крестьян и мещан, наивно пытавшихся выиграть деньги или товары, называли "матолками". Исторически оно отмечало не только глупость, но и определенную неопытность в повседневной жизни, а также служило иронической оговоркой: остерегайся мошенников, чтобы не стать "мотолком".

