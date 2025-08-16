Укр

Лиман в Одессе захватили неприятные существа. Угрожают ли они людям (видео)

Елена Руденко
Многие имеют фобию этих созданий
Многие имеют фобию этих созданий. Фото Коллаж "Телеграф"

Их нередко видят на водоемах Украины

Хаджибейский лиман в Одессе захватили змеи. Нескольких увидели у берега в воде, вероятно, это водяные ужи.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Трое ужей плавали у берега.

Что известно о водяных ужах

Это один из самых распространенных видов ужей в Украине, обитающий в водоемах. Его часто видят в прибрежных зонах, реках, озерах и лиманах. Эти змеи прекрасно плавают и охотятся в воде, любят солоноватую воду. Цвет ужа варьируется от оливкового, серо-зеленого до буроватого.

Водяной уж
Ужи любят воду

Ядовит ли водяной уж

Эта змея не ядовита и не представляет опасности для человека. Однако, если ужа побеспокоить, он может шипеть, чтобы отпугнуть.

