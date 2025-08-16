Лиман в Одессе захватили неприятные существа. Угрожают ли они людям (видео)

Их нередко видят на водоемах Украины

Хаджибейский лиман в Одессе захватили змеи. Нескольких увидели у берега в воде, вероятно, это водяные ужи.

Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Трое ужей плавали у берега.

Что известно о водяных ужах

Это один из самых распространенных видов ужей в Украине, обитающий в водоемах. Его часто видят в прибрежных зонах, реках, озерах и лиманах. Эти змеи прекрасно плавают и охотятся в воде, любят солоноватую воду. Цвет ужа варьируется от оливкового, серо-зеленого до буроватого.

Ужи любят воду

Ядовит ли водяной уж

Эта змея не ядовита и не представляет опасности для человека. Однако, если ужа побеспокоить, он может шипеть, чтобы отпугнуть.

