Лиман в Одессе захватили неприятные существа. Угрожают ли они людям (видео)
Их нередко видят на водоемах Украины
Хаджибейский лиман в Одессе захватили змеи. Нескольких увидели у берега в воде, вероятно, это водяные ужи.
Видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Трое ужей плавали у берега.
Что известно о водяных ужах
Это один из самых распространенных видов ужей в Украине, обитающий в водоемах. Его часто видят в прибрежных зонах, реках, озерах и лиманах. Эти змеи прекрасно плавают и охотятся в воде, любят солоноватую воду. Цвет ужа варьируется от оливкового, серо-зеленого до буроватого.
Ядовит ли водяной уж
Эта змея не ядовита и не представляет опасности для человека. Однако, если ужа побеспокоить, он может шипеть, чтобы отпугнуть.
