"Такое недавно сожрало мою душу". Жуткая бабочка-призрак поразила украинцев (фото)

Увидев такое на окне, можно и испугаться

Насекомые Украины – очень увлекательный мир, представители которого способны поразить своей красотой. Однако встречаются и довольно жуткие экземпляры.

В Facebook-группе "Насекомые Украины" опубликовали фото летучей гости, которая прилетела на свет и сидела с внешней стороны окна. Насекомое, которое сфотографировали во Львовской области в июле, выглядело довольно страшновато — это пальцекрылка. Своими длинными крыльями и черными глазками она напоминает привидение.

Такую картину на окне увидели во Львовской области

Что известно о пальцекрылке

Пальцекрылковые (Pterophoridae) – это семья чешуекрылых насекомых с необычными крыльями. Они разделены на несколько тонких "лучей" покрытых бахромой, напоминающей перья.

У пальцекрылки очень интересные крылышки

В покое пальцекрылки могут напоминать сухую травинку, поскольку их крылья вытянуты и свернуты. Это помогает им оставаться незамеченными для хищников. Активны эти насекомые преимущественно после заката. Питаются нектаром и пыльцой.

Со сложенными крыльями бабочка напоминает самолетик

Из-за загадочной, почти призрачной внешности эту бабочку часто сравнивают с привидением. Мало того, что люди видят пальцекрылок ночью, когда все кажется немного пугающим, так они еще и имеют неуклюжую манеру полета. Она хаотична и ассоциируется с чем-то неземным.

В сети поражены ночным "призраком"

Под фото немало комментариев, все сходятся во мнении, что бабочка страшноватая. Некоторым она похожа на привидение, некоторым — на ангела смерти. Также с иронией пишут: "это не упокоенная душа бывшего" и "такое недавно сожрало мою душу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нацпарке "Пирятинский" заметили редкое насекомое. Это шмель лезус, занесенный в охранные списки.