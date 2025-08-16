Лиман в Одесі захопили неприємні істоти. Чи загрожують вони людям (відео)

Їх нерідко бачать на водоймах України

Хаджибейський лиман в Одесі захопили змії. Кількох побачили біля берега у воді, ймовірно це — водяні вужі.

Відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів. Троє вужів плавали поблизу берега.

Що відомо про водяних вужів

Це один з найпоширеніших видів вужів в Україні, який мешкає у водоймах. Його часто бачать у прибережних зонах, річках, озерах та лиманах. Ці змії чудово плавають та полюють у воді, полюбляють солонувату воду. Колір вужа варіюється від оливкового, сіро-зеленого до буруватого.

Вужі люблять воду

Чи отруйний водяний вуж

Ця змія не отруйна та не становить небезпеки для людини. Проте, якщо вужа потурбувати, він може шипіти, щоб відлякати.

