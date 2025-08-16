Пресс-конференция президента США Трампа и Путина на Аляске: главное

Трамп и Путин сделали ряд заявлений после переговоров

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели итоговую пресс-конференцию после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Интересный момент – Трамп нарушил собственный распорядок выступлений, согласно которому он обычно выступает на пресс-конференции первым. Но сейчас первым выступал Путин. "Телеграф" собрал главное из их заявлений.

Что сказал Путин:

Поблагодарил Трампа за приглашение на Аляску;

Заявил, что переговоры были "конструктивными" на фоне падения отношений до уровня ниже, чем при Холодной войне;

Заявил, что ситуация в Украине — "угроза национальной безопасности России";

В очередной раз назвал украинский народ "братским";

Заявил, что надеется, что европейские страны "не будут мешать" так называемому "процессу урегулирования";

Неожиданно признал, что должна быть обеспечена безопасность Украины: "Безусловно, должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы работать над этим";

Сделал очередной реверанс в сторону Трампа, заявив, что если бы тот был президентом, войны бы, мол, не было;

Еще раз сделал реверанс в сторону Трампа, заявив, что надеется на достижение мира благодаря этим переговорам.

Что заявил Трамп:

Никакой договоренности по Украине по результатам саммита не будет.

"Мы имели очень продуктивную встречу, мы обсудили много вопросов. Но мы не смогли обрести полное понимание. Пока соглашения нет";

Пообещал, что проинформирует о переговорах президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров;

Предположил, что можно ожидать сотрудничества с российским бизнесом;

"Остались некоторые незакрытые вопросы значительные. Мы еще не добрались до решения. Но мы очень приблизились к этому";

Совершил реверанс в сторону Путина, заявив, что благодарен российскому правителю за его "усилие";

В очередной раз заявил, что Путин, мол, хочет "завершить этот конфликт";

Заявил, что предложение провести следующую встречу в Москве — "интересное".

На этом пресс-конференция завершилась, она длилась чуть более 15 минут. Трамп и Путин отказались отвечать на вопросы прессы и покинули зал.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что обоих лидеров в США встретили с официальными почестями. Президент РФ, шагая по красной дорожке, тепло поздравил президента Соединенных Штатов. Атмосфера выглядела почти дружественной — будто это встреча давних знакомых, но при этом Трамп демонстрировал Путину свою силу. Так начались первые минуты саммита Путина и Трампа на Аляске.

Путин перед саммитом "отличился" тем, что дважды демонстративно "не расслышал" неудобный вопрос о мирных жителях Украины. В то же время он, похоже, готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским.