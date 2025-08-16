Пресс-конференция президента США Трампа и Путина на Аляске: главное
Трамп и Путин сделали ряд заявлений после переговоров
Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели итоговую пресс-конференцию после почти трехчасовых переговоров на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Интересный момент – Трамп нарушил собственный распорядок выступлений, согласно которому он обычно выступает на пресс-конференции первым. Но сейчас первым выступал Путин. "Телеграф" собрал главное из их заявлений.
Что сказал Путин:
- Поблагодарил Трампа за приглашение на Аляску;
- Заявил, что переговоры были "конструктивными" на фоне падения отношений до уровня ниже, чем при Холодной войне;
- Заявил, что ситуация в Украине — "угроза национальной безопасности России";
- В очередной раз назвал украинский народ "братским";
- Заявил, что надеется, что европейские страны "не будут мешать" так называемому "процессу урегулирования";
- Неожиданно признал, что должна быть обеспечена безопасность Украины: "Безусловно, должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы работать над этим";
- Сделал очередной реверанс в сторону Трампа, заявив, что если бы тот был президентом, войны бы, мол, не было;
- Еще раз сделал реверанс в сторону Трампа, заявив, что надеется на достижение мира благодаря этим переговорам.
Что заявил Трамп:
- Никакой договоренности по Украине по результатам саммита не будет.
- "Мы имели очень продуктивную встречу, мы обсудили много вопросов. Но мы не смогли обрести полное понимание. Пока соглашения нет";
- Пообещал, что проинформирует о переговорах президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров;
- Предположил, что можно ожидать сотрудничества с российским бизнесом;
- "Остались некоторые незакрытые вопросы значительные. Мы еще не добрались до решения. Но мы очень приблизились к этому";
- Совершил реверанс в сторону Путина, заявив, что благодарен российскому правителю за его "усилие";
- В очередной раз заявил, что Путин, мол, хочет "завершить этот конфликт";
- Заявил, что предложение провести следующую встречу в Москве — "интересное".
На этом пресс-конференция завершилась, она длилась чуть более 15 минут. Трамп и Путин отказались отвечать на вопросы прессы и покинули зал.
Напомним, что "Телеграф" следит за происходящим вокруг переговоров Трампа и Путина в режиме онлайн. О последних новостях читайте в материале: "Встреча Трампа и Путина на Аляске завершилась. О чем говорили и какие результаты (обновляется)".
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что обоих лидеров в США встретили с официальными почестями. Президент РФ, шагая по красной дорожке, тепло поздравил президента Соединенных Штатов. Атмосфера выглядела почти дружественной — будто это встреча давних знакомых, но при этом Трамп демонстрировал Путину свою силу. Так начались первые минуты саммита Путина и Трампа на Аляске.
Путин перед саммитом "отличился" тем, что дважды демонстративно "не расслышал" неудобный вопрос о мирных жителях Украины. В то же время он, похоже, готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским.