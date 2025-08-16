"Кавунатор" у дії: кумедний коргі підірвав мережу витівкою (відео)

Ця коргі по-справжньому полюбляє наші українські кавуни

Кавуни люблять не лише люди. У Мережі поширилось відео з собакою породи коргі, яка рішуче захищає кавун від власних господарів.

Ролик швидко набрав популярності. Його опублікувала користувачка під ніком talia_ukrainka. На відео видно кумедну реакцію чотирилапого на спроби людей наблизитися до смачної ягоди.

Маленький песик гарчить і показує зуби щоразу, коли рука чоловіка наближається до кавуна. Господар намагається пояснити вихованцю логіку ситуації простими словами: "Та ми ж купили, щоб розрізати. І тобі дамо".

Проте аргументи власника зовсім не переконують коргі — він продовжує показувати агресію та не дозволяє торкнутися до "його" кавуна. "Ти вже приватизував його?" — з гумором питає чоловік у відео.

Коментарі заслуговують стати окремим видом мистецтва:

"Скажи, знаю я вас, людішок";

"Це рідкісна херсонська коргі";

"Кавунатор";

"який гарненький песичок! Я би боялась його рику";

"Собака на сіні".

Щоправда, деякі користувачі кажуть, що така реакція песика не є правильною, адже це харчова агресія.

