"Кавунатор" у дії: кумедний коргі підірвав мережу витівкою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця коргі по-справжньому полюбляє наші українські кавуни
Кавуни люблять не лише люди. У Мережі поширилось відео з собакою породи коргі, яка рішуче захищає кавун від власних господарів.
Ролик швидко набрав популярності. Його опублікувала користувачка під ніком talia_ukrainka. На відео видно кумедну реакцію чотирилапого на спроби людей наблизитися до смачної ягоди.
Маленький песик гарчить і показує зуби щоразу, коли рука чоловіка наближається до кавуна. Господар намагається пояснити вихованцю логіку ситуації простими словами: "Та ми ж купили, щоб розрізати. І тобі дамо".
Проте аргументи власника зовсім не переконують коргі — він продовжує показувати агресію та не дозволяє торкнутися до "його" кавуна. "Ти вже приватизував його?" — з гумором питає чоловік у відео.
Коментарі заслуговують стати окремим видом мистецтва:
- "Скажи, знаю я вас, людішок";
- "Це рідкісна херсонська коргі";
- "Кавунатор";
- "який гарненький песичок! Я би боялась його рику";
- "Собака на сіні".
Щоправда, деякі користувачі кажуть, що така реакція песика не є правильною, адже це харчова агресія.
Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" писав, що українці створили смішні меми про сезон кавунів. Жартували не тільки про те, як обирати кавун