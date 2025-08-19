Зелені помідори червонітимуть миттєво: хитрий трюк для дозрівання зірваних томатів

Цей лайфхак допоможе прискорити процес дозрівання зелених помідорів

Вирощування помідорів — справа непроста, але цікава, а домашній урожай завжди кращий і смачніший за покупні томати. Однак буває так, що помідори не поспішають червоніти та дозрівати на грядці. Тоді їх зривають зеленими та залишають дозрівати у теплому сухому місці з доступом сонячних променів.

"Телеграф" розповість про хитрий трюк, який прискорить дозрівання зелених зірваних помідорів.

Як прискорити дозрівання помідорів?

Буває так, що зірвані зелені помідори можуть днями чи тижнями лежати на підвіконні, але не червоніти. Як виявилося, є лайфхак, який може прискорити процес дозрівання та почервоніння томатів, пише Express.

Домашні помідори завжди краще, ніж покупні

Суть у тому, щоб покласти біля помідорів банан. Найкраще зібрати зелені помідори в глибокій мисці, покласти в туди або цілий банан, або шкірку від банана і прикрити чистим рушником. Фрукт виділяє газ етилен, який прискорює процес дозрівання помідорів та інших фруктів/овочів.

Таким чином, ваші помідори почервоніють за дуже короткий час і будуть готові до вживання. До того ж, таке дозрівання з бананом органічне, без додавання хімії, а отже, корисніше і здоровіше.

