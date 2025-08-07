В Украине продают кошку редкой породы по цене машины (фото)

Кошки этой породы очень спокойны, не агрессивны и умны

На популярной украинской онлайн-платформе объявлений продают кошку породы британская золотистая шиншилла. Выразительные зеленые глаза, густая шерсть с уникальным окрасом, интеллект и привязанность к своему хозяину — это именно то, что выделяет эту кошку среди других.

Автор объявления указывает, что в наличии — подросшие коты и кошки с родословной в разведении. Животные имеют документы WCF (Всемирная Федерация Кошек), подтверждающие происхождение и породную принадлежность.

Стоимость британской золотистой шиншиллы — 6 тысяч евро (примерно 287 тысяч гривен).

Британская золотистая шиншилла. Фото: ОЛХ

Для сравнения, на эту сумму можно также приобрести, например, автомобиль. На сайте объявлений мы нашли множество вариантов по такой же цене или даже дешевле.

Сравнение цены кошки с ценами на машины. Фото: скриншот AutoRia

Особенности породы

Британские золотистые шиншиллы бывают короткошерстные и длинношерстные. Кошки этой породы очень спокойные, не агрессивные и умные. Животные не стремятся к постоянным физическим нагрузкам и ведут размеренный, малоактивный образ жизни.

Золотистую окраску у британских шиншилл получают из-за сложной селекционной работы с определенными генетическими линиями. Это результат сочетания нескольких генов, отвечающих за цвет подшерстка.

Очень привязаны к хозяину, но при этом достаточно независимы. Британские кошки отлично ладят с другими домашними животными, даже с собаками. Это одна из самых воспитанных пород, с лёгкостью приучается к когтеточке и лотку.

