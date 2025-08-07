В Украине продают кошку редкой породы по цене машины (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кошки этой породы очень спокойны, не агрессивны и умны
На популярной украинской онлайн-платформе объявлений продают кошку породы британская золотистая шиншилла. Выразительные зеленые глаза, густая шерсть с уникальным окрасом, интеллект и привязанность к своему хозяину — это именно то, что выделяет эту кошку среди других.
Автор объявления указывает, что в наличии — подросшие коты и кошки с родословной в разведении. Животные имеют документы WCF (Всемирная Федерация Кошек), подтверждающие происхождение и породную принадлежность.
Стоимость британской золотистой шиншиллы — 6 тысяч евро (примерно 287 тысяч гривен).
Для сравнения, на эту сумму можно также приобрести, например, автомобиль. На сайте объявлений мы нашли множество вариантов по такой же цене или даже дешевле.
Особенности породы
Британские золотистые шиншиллы бывают короткошерстные и длинношерстные. Кошки этой породы очень спокойные, не агрессивные и умные. Животные не стремятся к постоянным физическим нагрузкам и ведут размеренный, малоактивный образ жизни.
Золотистую окраску у британских шиншилл получают из-за сложной селекционной работы с определенными генетическими линиями. Это результат сочетания нескольких генов, отвечающих за цвет подшерстка.
Очень привязаны к хозяину, но при этом достаточно независимы. Британские кошки отлично ладят с другими домашними животными, даже с собаками. Это одна из самых воспитанных пород, с лёгкостью приучается к когтеточке и лотку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре видели женщину, которая гуляла с детёнышем косули.