Целый год не будет везти: строгие запреты 21 августа

В этот день яблоки считаются целебными

Сегодня, 21 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святой мученицы Вассы и ее трех сыновей — Теогния, Агапия и Писта. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 3 сентября.

Согласно преданию, Васса была христианкой из семьи язычника-жреца. Однако сыновей она воспитывала в христианской вере. Ее детей обвинили в том, что они не поклонялись идолам, за что их подвергли жестоким пыткам и казнили.

Васса, несмотря на потерю сыновей, оставалась непоколебимой в вере. На старости ее тоже убили. Память святой чествуют ежегодно 12 августа и вспоминают как символ веры, стойкости и жертвенности.

Традиции и приметы 21 августа

В этот день верующие молятся и просят стойкости в вере. 21 августа яблоки считают целебными – поэтому стоит их есть.

день ясный и сухой – осень будет теплой;

утром туман — в ближайшие дни будет дождь;

много паутины – еще несколько дней будет жара;

богатый урожай рябины – осень будет дождливой.

Церковный праздник 21 августа. Фото: freepik

Что нельзя делать 21 августа

ссориться, агрессировать и ругаться – вы нарушите энергетику дня;

ходить в гости или принимать их у себя – это может привести к конфликтам;

делать большие покупки – можно навлечь проблемы с деньгами;

работать в огороде – можете на целый год потерять удачу.

Именины 21 августа

Именин в этот день отмечают Александр, Павел, Марфа.

