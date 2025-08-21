Целый год не будет везти: строгие запреты 21 августа
В этот день яблоки считаются целебными
Сегодня, 21 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святой мученицы Вассы и ее трех сыновей — Теогния, Агапия и Писта. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 3 сентября.
Согласно преданию, Васса была христианкой из семьи язычника-жреца. Однако сыновей она воспитывала в христианской вере. Ее детей обвинили в том, что они не поклонялись идолам, за что их подвергли жестоким пыткам и казнили.
Васса, несмотря на потерю сыновей, оставалась непоколебимой в вере. На старости ее тоже убили. Память святой чествуют ежегодно 12 августа и вспоминают как символ веры, стойкости и жертвенности.
Традиции и приметы 21 августа
В этот день верующие молятся и просят стойкости в вере. 21 августа яблоки считают целебными – поэтому стоит их есть.
- день ясный и сухой – осень будет теплой;
- утром туман — в ближайшие дни будет дождь;
- много паутины – еще несколько дней будет жара;
- богатый урожай рябины – осень будет дождливой.
Что нельзя делать 21 августа
- ссориться, агрессировать и ругаться – вы нарушите энергетику дня;
- ходить в гости или принимать их у себя – это может привести к конфликтам;
- делать большие покупки – можно навлечь проблемы с деньгами;
- работать в огороде – можете на целый год потерять удачу.
Именины 21 августа
Именин в этот день отмечают Александр, Павел, Марфа.
