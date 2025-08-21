Цілий рік не буде щастити: суворі заборони 21 серпня
В цей день яблука вважаються цілющими
Сьогодні, 21 серпня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святої мучениці Васси та її трьох синів — Теогнія, Агапія й Піста. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 3 вересня.
Згідно з переказами, Васса була християнкою з родини язичника-жерця. Однак синів вона виховувала у християнській вірі. Її дітей звинуватили в тому, що вони не поклонялися ідолам, за що їх піддали жорстоким тортурам і стратили.
Васса попри втрату синів, залишалася непохитною в вірі. На старості її теж вбили. Пам'ять святої вшановують щорічно 12 серпня і згадують як символ віри, стійкості та жертовності.
Традиції та прикмети 21 серпня
В цей день віряни моляться і просять стійкості у вірі. 21 серпня яблука вважають цілющими — тому варто їх куштувати.
- день ясний і сухий — осінь буде тривалою і теплою;
- туман вранці — найближчими днями буде дощ;
- багато павутиння — ще кілька днів буде спека;
- багатий урожай горобини — осінь буде дощовою.
Що не можна робити 21 серпня
- сваритися, агресувати і лаятися — ви порушите енергетику дня;
- ходити в гості або приймати їх у себе — це може призвести до конфліктів;
- робити великі покупки — можна накликати проблеми з грошима;
- працювати в городі — можете на цілий рік втратити удачу.
Іменини 21 серпня
Іменини в цей день відзначають Олександр, Павло, Марфа.
