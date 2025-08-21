Цілий рік не буде щастити: суворі заборони 21 серпня

В цей день яблука вважаються цілющими

Сьогодні, 21 серпня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святої мучениці Васси та її трьох синів — Теогнія, Агапія й Піста. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 3 вересня.

Згідно з переказами, Васса була християнкою з родини язичника-жерця. Однак синів вона виховувала у християнській вірі. Її дітей звинуватили в тому, що вони не поклонялися ідолам, за що їх піддали жорстоким тортурам і стратили.

Васса попри втрату синів, залишалася непохитною в вірі. На старості її теж вбили. Пам'ять святої вшановують щорічно 12 серпня і згадують як символ віри, стійкості та жертовності.

Традиції та прикмети 21 серпня

В цей день віряни моляться і просять стійкості у вірі. 21 серпня яблука вважають цілющими — тому варто їх куштувати.

день ясний і сухий — осінь буде тривалою і теплою;

туман вранці — найближчими днями буде дощ;

багато павутиння — ще кілька днів буде спека;

багатий урожай горобини — осінь буде дощовою.

Церковне свято 21 серпня. Фото: freepik

Що не можна робити 21 серпня

сваритися, агресувати і лаятися — ви порушите енергетику дня;

ходити в гості або приймати їх у себе — це може призвести до конфліктів;

робити великі покупки — можна накликати проблеми з грошима;

працювати в городі — можете на цілий рік втратити удачу.

Іменини 21 серпня

Іменини в цей день відзначають Олександр, Павло, Марфа.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День бабусі 2025 року. Обов'язково підготуйте подарунки.