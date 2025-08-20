Выглядит как Мальдивы. В Украине есть удивительное озеро с бирюзовой водой, на котором захочется побывать (фото)

Здесь можно сделать невероятно красивые фото и просто классно провести время

Александровский карьер – это место, в которое можно влюбиться с первого взгляда. Кристально чистая вода с бирюзовым оттенком, невероятной красоты скалы — складывается ощущение, что ты попал в горный каньон, а не на карьер Николаевской области. Этот водоем называют "озеро Мальта".

Вода здесь настолько прозрачная, что видно даже до 10 метров глубины. "Телеграф" расскажет об этом невероятно красивом месте.

Это бывший гранитный карьер, который наполнился грунтовыми водами и превратился в озеро, которое местные назвали озером Мальта. Вода здесь кристально чистая, а водоем окружен скалистыми берегами, что идеально подходит для прыжков.

Это настоящий рай для тех, кто любит отдыхать на природе

Глубина карьера в некоторых местах около 60 метров. Кое-где можно увидеть на дне остатки техники, которая работала здесь раньше. Это озеро идеально подойдет для дайверов и тех, кто хочет сделать фото под водой из-за прозрачности.

Озеро Мальта – отдых для души

Александровский карьер

Инфраструктура и где можно остановиться

Кафе, беседок, биотуалетов или лежаков здесь нет. Инфраструктура отсутствует. Это скорее место для тех, кто любит наслаждаться природой и отсутствием цивилизации. Поэтому если хотите остаться с ночевкой — можно взять с собой палатки или остановиться в отеле в городе Вознесенск.

Александровский карьер

Купаться в озере можно – вода чистая. Однако спасательных постов на пляжах нет – поэтому будьте осторожны. Однако если вы фанат плавания на мели – это место не для вас.

Как добраться

Озеро находится недалеко от Вознесенска. Приблизительно 106 км от Николаева и 17–18 км — от Вознесенска, а финальные 700 м до водоема нужно преодолеть пешком.

