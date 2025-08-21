"Где вы были раньше". Украинка показала, как купить тетради в школу вдвое дешевле (видео)

Дети догуливают последние деньки каникул

Учебный год начнется через считанные дни, вскоре прозвучат первые звонки и дети сядут за парты. Собрать ребенка в школу — недешевое "удовольствие", однако всегда есть возможность сэкономить.

В Instagram рассказали, как потратить вдвое меньше при покупке тетрадей. Более того, они продаются уже подписанными для конкретных предметов.

Пользователь с ником anuta_beauty показала отличный набор тетрадей, который нашла в сети маркеров "Аврора". Набор из 10 штук стоит 169 гривен. Тетради в клетку, в них по 48 страниц.

Тетради выглядят ярко

Обычно такие наборы стоят почти вдвое дороже. В комментариях одна из пользовательниц написала, что купила такой набор тетрадей за 340 гривен.

Эти тетради можно приобрести в магазинах сети, которых много в городах Украины, или заказать. Доставка в магазины "Аврора" бесплатная.

