Раньше там кипела жизнь, а сейчас пустота и разруха: во что Россия превратила популярный курорт Черного моря
До войны на пляжах Железного порта было полно людей и веселья
Российская армия взяла под временный контроль множество популярных украинских курортов, среди которых Кирилловка и Железный Порт. Раньше в летние месяцы здесь не было, где яблоку упасть: люди с раннего утра занимали места на пляжах и наслаждались отдыхом. А затем сюда пришел "русский мир".
"Телеграф" узнал, как в 2025 году в разгар летнего сезона выглядит один из самых популярных курортов Херсонской области. В сети есть видео, на котором показано безлюдный и дикий пляж когда-то цветущего Железного порта.
Как выглядит курорт Железный порт под оккупацией в 2025 году
До полномасштабного вторжения России в Украину курорт Железный Порт был настоящей жемчужиной Черного моря. В летние месяцы здесь кипела жизнь: пляжи были переполнены отдыхающими, работали кафе и рестораны, зоны отдыха и клубы, было слышно смех и, а курортная атмосфера заряжала позитивом.
А после оккупации Россия привела курортный поселок в упадок. На видео, снятом в июле 2025 года, видно, что на пляже совсем нет людей. Там валяются водоросли, а из песка торчат металлические конструкции. В комментариях к видео люди отмечают, что купаться там запретили.
Многие базы отдыха были уничтожены, так как поселок подвергается обстрелам. Недавно в результате атаки был разрушен местный аквапарк.
Оккупационные "власти" утверждают, что он стал мишенью БПЛА Однако источники в Telegram-канале "Типичный Кривой Рог" считают, что россияне целенаправленно разрушают украинские предприятия и объекты, владельцы которых отказываются работать по их законам.
"Телеграф" писал ранее, что Россия продолжает уничтожать украинские курорты Азовского моря. Не исключением стала и Белосарайская коса.