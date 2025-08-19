Сезон уже три года как окончен. Во что оккупанты превратили один из самых популярных курортов у моря (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Теперь там ни живой души, а в море плавают только медузы
Кирилловка — популярный когда-то среди украинцев курорт у моря. Там насчитывалось несколько сотен турбаз, пансионатов, санаториев, отелей и кемпингов, была развитая туристическая инфраструктура и множество развлечений для детей и взрослых. Однако российская оккупация все изменила — некогда популярный курорт пришел в упадок.
"Телеграф" расскажет, как изменилась Кирилловка во время оккупации и как сейчас там выглядят пляжи, на которых ранее негде яблоку было упасть.
Во что превратилась Кирилловка в оккупации?
Кирилловка — популярный бюджетный курорт на берегу Азовского моря в Запорожской области. Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, эта территория была оккупирована российскими войсками.
Из популярного курорта Кирилловка превратилась в пустыню. Как показывают местные жители, пляжи просто пустуют, а в Азовском море вместо людей плавают только медузы и водоросли.
На одном из недавних видео в тик-токе автор приглашает людей на отдых к морю, однако сам же показывает пустые песчаные пляжи и медуз. Также он отмечает, что скоро уже будет заканчиваться сезон, на что ему в комментариях резонно ответили, что сезон-то и не начинался.
К слову, в комментариях к этому видео украинцы высказались, что когда-то очень любили Кирилловку, однако сейчас туда не едут из-за оккупации. А еще с автора поглумились и напомнили, что туристический сезон с начала полномасштабной войны в оккупации и не начинался — вот уже три года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть необычное место для отдыха, но о нем мало кто знает. Это живописный пляж на краю географии.