Сезон уже три года как окончен. Во что оккупанты превратили один из самых популярных курортов у моря (видео)

Теперь там ни живой души, а в море плавают только медузы

Кирилловка — популярный когда-то среди украинцев курорт у моря. Там насчитывалось несколько сотен турбаз, пансионатов, санаториев, отелей и кемпингов, была развитая туристическая инфраструктура и множество развлечений для детей и взрослых. Однако российская оккупация все изменила — некогда популярный курорт пришел в упадок.

"Телеграф" расскажет, как изменилась Кирилловка во время оккупации и как сейчас там выглядят пляжи, на которых ранее негде яблоку было упасть.

Так выглядела Кириловка в пик сезона при Украине

Во что превратилась Кирилловка в оккупации?

Кирилловка — популярный бюджетный курорт на берегу Азовского моря в Запорожской области. Во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, эта территория была оккупирована российскими войсками.

Российские оккупанты привели в упадок популярный курорт Кирилловку

Из популярного курорта Кирилловка превратилась в пустыню. Как показывают местные жители, пляжи просто пустуют, а в Азовском море вместо людей плавают только медузы и водоросли.

На одном из недавних видео в тик-токе автор приглашает людей на отдых к морю, однако сам же показывает пустые песчаные пляжи и медуз. Также он отмечает, что скоро уже будет заканчиваться сезон, на что ему в комментариях резонно ответили, что сезон-то и не начинался.

Вот как выглядит Кирилловка в российской оккупации

К слову, в комментариях к этому видео украинцы высказались, что когда-то очень любили Кирилловку, однако сейчас туда не едут из-за оккупации. А еще с автора поглумились и напомнили, что туристический сезон с начала полномасштабной войны в оккупации и не начинался — вот уже три года.

Вот что пишут пользователи в комментариях под видео про Кирилловку

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть необычное место для отдыха, но о нем мало кто знает. Это живописный пляж на краю географии.