Пустыня и ржавчина: этот популярный украинский курорт в оккупации уже не узнать (видео)
Село изменилось не в лучшую сторону
После начала российского вторжения многие украинские курортные города и поселки опустели и начали разрушаться. Именно это произошло с Кирилловкой (Запорожская область), которая до полномасштабной войны была туристической жемчужиной Украины.
Новой видеозаписью поделилась пользователь сети @tolkunovaolga. Кадры были обнародованы в Tik Tok.
Согласно подписи к видео, оно было снято на рынке в районе Сафари парка. Как можно увидеть, в настоящее время курортный поселок выглядит пустым. Может даже возникнуть ассоциация с американскими вестернами и характерными городками Дикого запада, затерянными посреди пустыни.
Вся картина выглядит весьма депрессивно и сложно поверить, что в разгар курортного сезона раньше в этом селе могло проживать более десяти тысяч человек. Сейчас же можно видеть лишь ржавчину, сорняки и пластиковый мусор.
