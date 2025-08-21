"Считала его хуже анальной трещины": как Трамп хотел переспать с Дианой и кто ему отказал из голливудских звезд

Он всегда интересовался многими известными женщинами

Внимание СМИ к личной жизни президента США Дональда Трампа не утихает. Бизнесмен всегда окружал себя красивыми женщинами, поэтому неудивительно, что его нынешний брак с бывшей моделью Меланией порождает слухи о разводе пары.

Что известно об увлечениях Трампа и на кого он когда-то положил глаз среди всемирно известных женщин — детальнее разбирался "Телеграф".

Увлечения Трампа, о которых вы не слышали

Британская актриса Эмма Томпсон в августе 2025 года призналась изданию People, что несколько лет назад Трамп тайно взял ее номер телефона и пригласил на ужин.

Я едва оформила развод с бывшим мужем в 1998 году, как мне позвонил Трамп и пригласил на ужин. Я подумала, что это шутка. Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории пошутила Эмма Томпсон

Эмма Томпсон. Фото: Getty Images

Не единственная актриса попала в поле зрения Трампа. В 2017 году Сальма Хайек призналась в программе "Доброе утро, Британия", что президент приглашал ее на ужин, хотя она уже была в отношениях.

Он начал просто звать меня на ужин, а я всё время отказывалась. Я напомнила Трампу, что моя кандидатура уже занята, на что он ответил: "Он недостаточно хорош для тебя" Сальма Хайек

Ранее Трамп был очарован принцессой Дианой. В интервью 2000 года на "Шоу Говарда Стерна" его спросили: "Вы бы переспали с ней (Дианой — ред.)?", и он ответил: "Даже не задумываясь". Диана была напугана вниманием Трампа, неоднократно получая от него цветы, о чем тогда рассказала своей подруге Селине Скотт. "У меня возникло ощущение, будто Трамп ее преследует", — писала Скотт.

Диана в 1994 году. Фото: Getty Images

Сам Трамп позже заявил Breitbart News, что Диана писала ему и была одной из знаменитостей, "которые целовали мне зад". Брат покойной принцессы Чарльз Спенсер тогда красноречиво отреагировал в соцсетях:

Удивлен, что Дональд Трамп утверждает, будто моя покойная сестра хотела "поцеловать ему зад", ведь она явно считала его хуже анальной трещины Чарльз Спенсер

Напомним, что принцесса погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Ранее "Телеграф" писал, где похоронена Диана Спенсер.