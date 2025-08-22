"Частично годный". Украинцы поймали аномальную рыбу и насмешили сеть (видео)

Улов немаленький — полтора килограмма

Рыбалка в Украине — очень распространенное увлечение, рыбаки часто хвастаются огромными рыбами. На этот раз на удочку попала рыба аномального телосложения.

Видео странного улова опубликовал в Facebook Руслан Лева. У полутора килограммового леща неестественно маленький хвост. Кроме того, тело имеет изгиб за задним плавником. Такая форма нехарактерна для леща.

Обычно лещ имеет широкое тело, плавно сужающееся к хвосту без изгибов

Что могло стать причиной аномалии

Рыбаки выдвигают предположения, что могло стать причиной повреждения позвоночника рыбы. Один из мужчин думает, что это следствие удара током от электроудочки. Электроудочка использует электрический ток для массового оглушения или убийства рыбы в водоеме. Они запрещены, однако некоторые недобросовестные люди все же используют это варварское средство.

Другой мужчина на видео склоняется к мнению, что аномальное тело рыбы – следствие сетки. Возможно, в детстве лещ попал в сетку, и пытаясь вырваться повредил позвоночник. В конце концов он освободился, но теперь его тело измененной формы.

Что пишут в сети

Большинство комментаторов поддержали мнение, что тело рыбы стало таким из-за электроудочки. Кто-то предполагает, что когда-то лещ убежал от щуки и хищница повредила его тело. Есть и смешные комментарии:

Сколиоз + протрузия

Частично годный

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на крючок рыбака попала почти "золотая рыбка". Неизвестно, загадал ли он желание перед тем, как отпустить рыбу.