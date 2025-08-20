В СССР - пятерка, теперь - двенадцатка: почему в те времена была 5-ти бальная система оценок в школе

Такая практика осталась в одной из стран

В советское время каждый ученик хорошо знал: "пятерка" — это отлично, "двойка" — настоящая катастрофа. Пятибалльная система оценивания была неотъемлемой частью школьной жизни, формировала отношение к обучению и определяла успеваемость поколений.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР оценивали по 5-ти бальной системе. И почему сейчас такого уже не встретишь.

Следует отметить, что в Советском Союзе действовала пятибалльная система оценивания, которая была единственной и обязательной для всех школ и вузов.

Такой подход был удобен для централизованной системы образования, ведь позволял быстро и четко определять уровень подготовки учащегося без размытых критериев.

Однако со временем возникла потребность в более гибкой оценке, которая могла бы отражать не только конечный результат, но и прогресс, усилия и индивидуальные способности.

Сегодня в большинстве стран мира, в том числе и в Украине, пятибалльная система уступила место 12-балльной шкале, а также альтернативным методам оценки.

Хотя Украина и большинство постсоветских стран перешли к другим форматам оценивания, пятибалльная система все еще живет в некоторых странах мира.

В частности, в России пятибалльная шкала, где 5 — "отлично", 4 — "хорошо", 3 — "удовлетворительно", 2 — "неудовлетворительно" (а 1 — почти не используется) остается главной системой в школах и часто в университетах.

