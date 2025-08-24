Ніякого блату і перездач. Як в СРСР карали двієчників

Правила дисциплінували, але водночас створювали психологічний тиск

У радянській школі учні, які не засвоювали матеріал, опинялися під суворим контролем. На відміну від сучасної практики, коли дітям намагаються допомогти додатковими заняттями чи репетиторами, у СРСР вимоги були жорсткі.

"Телеграф" розповість, що в СРСР робили з двієчниками. А також, які суворі умови щодо школярів діяли у той час.

Варто зазначити, що якщо в учня були погані оцінки їх могли залишити ще на один рік у тому ж класі. Ба більше, учнів не переводили до наступного класу, поки вони не виконували всю програму.

Старшокласникам, які працювали або не справлялися з навчанням, пропонували вечірні школи та школи робітничої та сільської молоді. Там можна було поєднувати роботу з освітою або надолужити пропущене. Вчителі також проводили додаткові уроки, але головний принцип залишався незмінним — випускник мав знати програму на рівні, встановленому державою.

Такі правила дисциплінували, але водночас створювали психологічний тиск. Залишення на другий рік вважалося серйозним зауваженням до успішності та могло вплинути на подальше навчання чи вступ до вишу.

