Родственница известного топ-чиновника: как выглядит жена бывшего охранника президентов Гелетея

В сети есть лишь одно фото жены экс-министра

Бывший (13-й) министр обороны Валерий Гелетей, который пробыл на должности в 2014 году всего 103 дня, — человек семейный. Его называли "телохранителем" первых лиц Украины, и при своей публичности мужчина скрывал свою жену от внимания СМИ.

С 2022 года Гелетей сам исчез из медиапространства, при этом в сети есть лишь одно фото его жены. Согласно данным dosye.info, Анжела Александровна Гелетей является родственницей известного украинского топ-чиновника.

Анжела Гелетей — что о ней известно

Сообщается, что Гелетей находится в родстве с бывшим первым вице-премьер-министром, экс-министро по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Василием Дурдинцем. Сейчас мужчине 87 лет и он работает советником главы МВД Игоря Клименко. В марте 2025 года стало известно, что Дурдинец за 2 года заработал более миллиона грн.

Как выглядит Анжела Гелетей

Анжела Гелетей в прошлом была менеджером в коммерческой компании, а затем полностью посвятила себя семье. Известно, что у супругов есть двое взрослых сыновей — Александр (1994) и Виктор (2003).

Сыновья Гелетея в детстве. Фото: dosye.info

В 2016 году Валерий Гелетей устроил свадьбу своему старшему сыну, женившемуся на призерке мировых соревнований по бальным танцам Дарье Маковецкой. Торжество прошло на крыше киевского пятизвездочного отеля "Премьер Палас" и, по подсчетам организаторов, праздник обошелся как минимум в 1,5 миллиона гривен. Стоимость свадьбы, которая в три раза превысила годовой доход Гелетея в 2015 году, вызвала публичный резонанс и скандал. Позже фото молодоженов в соцсетях были удалены.

Та самая роскошная свадьба. Фото: kyivvlada.com.ua

Где сейчас Анжела Гелетей, как и ее муж — бывший министр обороны Украины — неизвестно.

