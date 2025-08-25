На його честь названо вулицю в елітному районі Києва: як виглядає могила великого друга України Джона Маккейна

Республіканець помер рівно 7 років тому

Цей день в історії відзначився смертю республіканця Джона Маккейна. Американського сенатора, який помер 25 серпня 2018 року, було нагороджено орденом Свободи за підтримку України у її прагненні до незалежності, а після смерті опинився у списку санкцій РФ.

Джон Маккейн був великим другом українців. "Телеграф" розповідає, що відомо про політика, його підтримку України, причину смерті і як виглядає могила видатного американця.

Син офіцера та полон

Народився 29 серпня 1936 року на авіабазі ВПС США "Коко Соло" в Панамі (тоді орендована США Зона Панамського каналу), у родині військового. У дитячі роки Джон часто змінював місце проживання, оскільки його батька неодноразово переводили по службі.

Маккейн був ветераном ВМС США та одним із найвпливовіших політиків своєї епохи. Під час війни у В’єтнамі він понад 5 років провів у полоні. Після повернення на батьківщину розпочав політичну кар’єру, з 1987 року представляв штат Арізона у Сенаті США.

Джон Маккейн у молодості. Фото: Getty Images

Підтримка України та критика Росії

Маккейн був послідовним прихильником незалежності та свободи України. Він приїжджав до Києва під час Революції гідності у грудні 2013 року, виступав на Майдані та висловлював солідарність з українцями. Політик різко засуджував анексію Криму Росією та агресію на Донбасі, закликав посилити санкції проти Кремля та постачати Україні зброю. Республіканець відкрито критикував політику російського президента Путіна та називав його "загрозою для світового порядку".

Фото: Getty Images

Два шлюби та діти

Сенатор був одружений двічі. У першому шлюбі з моделлю Керол Шепп мав трьох дітей. Вдруге політик одружився з викладачкою Сінді Генслі. У цьому шлюбі у сенатора народилися двоє синів і дочка, а 1991 року сім’я вдочерила дівчинку з Бангладеш.

Джон із дружиною Сінді Маккейн. Фото: Getty Images

Хвороба та смерть

2017 року у політика діагностували гліобластому — агресивну форму раку головного мозку. Він пройшов курс лікування, але у серпні 2018 року сім’я оголосила про припинення терапії. Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року на 82 році життя.

Похорон Джона Маккейна. Фото: Getty Images

Як виглядає могила Джона Маккейна: фото

Маккейна було поховано 2 вересня 2018 року на цвинтарі Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд. Його могила виглядає скромно: сіра гранітна плита з ім’ям та датами життя. Також біля чоловіка планує бути похована його дружина Сінді. На плиті вже прописано її дату народження та ім’я:

Джон Маккейн та Україна

Смерть американця особливо засмутила українців. Щоб вшанувати пам’ять політика, люди приносили квіти на згадку про сенатора до посольства США у Києві.

Люди несуть квіти на згадку про Маккейна до посольства США у Києві, 28 серпня 2018 року. Фото: Getty Images Люди несуть квіти на згадку про Маккейна до посольства США у Києві, 28 серпня 2018 року. Фото: Getty Images

У квітні 2019 року на честь Джона Маккейна було перейменовано одну з вулиць в елітному районі Києва – на Печерську. Раніше вулиця мала ім'я радянського чекіста Івана Кудрі.

Вулиця Джона Маккейна у Києві. Фото: wikipedia.org

