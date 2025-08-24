Что не сделаешь, лишь бы тебя не трогали: мужчина прогуливался по пляжу Одессы в неожиданном образе (видео)

Мужчине удалось развеселить отдыхающих

На одном из пляжей Одессы отдыхающие стали свидетелями необычной сцены. Там увидели мужчину, который прогуливался по берегу в женском купальнике.

На видео в публикации в социальной сети Facebook можно увидеть мужчину, который "плывет" по берегу Черного моря. Его походка и телосложение явно выдавали мужчину, однако на нем был яркий женственный купальник.

Случай сразу попал в соцсети и быстро стал поводом для шуток и обсуждений. Автор видеоролика тоже написал шуточный комментарий — "когда очень хотелось на море, но боялся ТЦК".

