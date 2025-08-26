Укр

Кому-то воняло сырыми яйцами, а кто-то был в восторге: этот десерт из прошлого становится редкостью

Блюдо из молочки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для него нужно было жирное молоко

В советские времена многие в селах держали коров, поэтому у них почти всегда на столе была молочка — масло, творог или молоко. Из молока что-то постоянно готовили — молочные каши, твердый сыр и тому подобное.

Однако в начале-середине весны некоторым удавалось готовить и молозиво — блюдо из жирного молока, которое давала корова после рождения теленка. Об этом вспоминает "Телеграф".

Как готовили молозиво
Молозиво

Это первое жирное молоко, которое предполагалось для новорожденного теленка, подогревали на медленном огне, смешивали с мукой, яйцами, иногда добавляли немного сахара или меда, и варили или запекали до готовности. В результате получалось нежное, питательное блюдо, которое имело сладковатый вкус и текстуру, как у королевского сыра — в дырочках.

Однако не все его потребляли, ведь кому-то молозиво казалось неприятным на вкус и пахло сырыми яйцами или кислым молоком.

