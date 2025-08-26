Кому-то воняло сырыми яйцами, а кто-то был в восторге: этот десерт из прошлого становится редкостью

Для него нужно было жирное молоко

В советские времена многие в селах держали коров, поэтому у них почти всегда на столе была молочка — масло, творог или молоко. Из молока что-то постоянно готовили — молочные каши, твердый сыр и тому подобное.

Однако в начале-середине весны некоторым удавалось готовить и молозиво — блюдо из жирного молока, которое давала корова после рождения теленка. Об этом вспоминает "Телеграф".

Молозиво

Это первое жирное молоко, которое предполагалось для новорожденного теленка, подогревали на медленном огне, смешивали с мукой, яйцами, иногда добавляли немного сахара или меда, и варили или запекали до готовности. В результате получалось нежное, питательное блюдо, которое имело сладковатый вкус и текстуру, как у королевского сыра — в дырочках.

Однако не все его потребляли, ведь кому-то молозиво казалось неприятным на вкус и пахло сырыми яйцами или кислым молоком.

