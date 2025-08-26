Не хуже заграничных курортов: в Украине есть "изумрудная лагуна", о которой мало кто знает (фото)

Этот водоем завораживает своими красивыми пейзажами

Воспользуйтесь последними летними днями и проведите выходные вблизи живописных водоемов. Например, мало кто знает, что в Украине есть Соленое озеро, образовавшееся в результате техногенной катастрофы, а также своя "изумрудная лагуна", которая спрятана посреди леса.

"Телеграф" решил узнать, где находится Грицевский карьер, который славится своей чистой водой с бирюзовым оттенком. Мы выяснили, что в нем особенного и как туда доехать.

Грицевский карьер — как выглядит и что есть для отдыха

Грицивский карьер в Хмельницкой области часто называют местной "лагуной". Водоем спрятан среди смешанного леса, где есть как хвойные, так и лиственные деревья. Локация завораживает своей тишиной, природной красотой и кристально чистой водой небесного оттенка.

Грицевский карьер в Хмельницкой области

В советские времена здесь велась добыча гранита, и изначально территория имела исключительно промышленное значение. После окончания работ карьер постепенно наполнился дождевой и подземной водой, превратившись в природный водоем.

На карьере в советские времена добывали гранит

Официальных пляжей или оборудованных зон отдыха здесь нет, но для купания предусмотрены два пологих спуска, где безопасно заходить в воду, в том числе с детьми. Берега в остальных местах обрывистые, глубина достигает 40 метров. Площадь водной поверхности превышает 4 гектара. Для любителей острых ощущений есть возможность прыгать в воду с импровизированных "тарзанок".

Карьер привлекает не только купальщиков, но и рыбаков. В водоеме водятся карась, щука, окунь и линь.

Этот карьер идеальное место для отдыха

Лучшее время для визита — лето и ранняя осень, когда вода теплая, а лес вокруг переливается всеми оттенками зелени. Несмотря на отсутствие официального кемпинга, туристы часто приезжают сюда с палатами, чтобы отвлечься от городской суеты.

Грицевский карьер — как доехать

Грицивский карьер находится в Хмельницкой области, недалеко от села Грицев. Добраться сюда можно на собственном автомобиле. Если ехать из Хмельницкого, дорога занимает примерно 1,5–2 часа: двигайтесь в сторону села Грицев, затем сверните к лесной дороге, ведущей к карьеру.

Грицевский карьер привлекате водой цвета неба

До ближайшей автостанции в Грицеве можно доехать и общественным транспортом, а затем пешком прогуляться через лес к водоему.

