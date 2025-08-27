Благополучия и гармонии в вашем доме может не быть из-за этой техники: что лучше не хранить

Посмотрите, нет ли у вас дома этого

Многие люди склонны оставлять дома старые вещи "на всякий случай", которые не работают — отремонтировать или извлечь оттуда детали. Однако народные приметы предупреждают, что сломанную технику лучше не держать дома.

Старые приборы, которые давно не работают, считаются символом застоя и нерешенных проблем в доме. Об этом узнал "Телеграф".

Старая техника

По поверьям, поломанная техника блокирует приход нового и уносит энергию из дома. Она может принести финансовые трудности, неудачи и даже конфликты в семье. Особенно нежелательно держать вещи, которые уже невозможно отремонтировать. Их называют "якорями", потому что они удерживают негативную энергетику в доме

Кроме того, накопление ненужных предметов может создавать ощущение беспорядка и мешать отдыху. Квартира, заполненная сломанными вещами, подсознательно воспринимается как пространство, где нет движения вперед.

