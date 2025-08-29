Как распознать опасные дыни. Не ешьте сами и не давайте детям

Сейчас как раз разгар сезона

Дыня наряду с арбузом – любимый плод многих украинцев. Однако важно выбирать только качественную ягоду, ведь в некоторых случаях дыня может навредить.

"Телеграф" рассказывает, какие дыни лучше не покупать. Это поможет выбирать только те, которые доставят удовольствие и пользу.

Какие дыни нельзя покупать

Незрелая дыня может вызвать расстройство пищеварения, тошноту и вздутие. Она имеет бледную и твердую мякоть, невкусная и не ароматная.

Перезрелая дыня также может вызвать расстройства желудка. Плод становится слишком мягким и водянистым, может начать бродить. Кожура может иметь плесень или неприятный запах. Даже если обрезать поврежденное, употребление такой дыни может иметь неприятные последствия.

Дыня очень ароматная и вкусная

Дыни с нитратами – для ускорения созревания некоторые недобросовестные фермеры используют нитратные удобрения. Чрезмерное накопление нитратов может привести к отравлению.

Как распознать "нитратную" дыню

огромный размер (если он не соответствует сорту)

тусклая шкурка, без природного блеска

почти не пахнет, или имеет химический запах

имеет волокнистые прожилки в мякоти желтого, зеленого или белого цвета

Покупка разрезанной дыни – в чем опасность

Покупать уже разрезанную дыню крайне небезопасно, поскольку она становится идеальным местом для размножения бактерий. После разрезания там могут "поселиться" сальмонелла или кишечная палочка. Нож, которым резали дыню, может быть грязным или вредные бактерии могут попасть из воздуха. Теплая и влажная среда внутри дыни способствует быстрому размножению бактерий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сливы нельзя покупать. Они вкусны и полезны, но есть несколько важных моментов для выбора.