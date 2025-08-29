Никаких самокатов, гироскутеров и машин, но по болоту и в мороз: как в СССР ходили в школу

Школьники прибегали ко всему

В советские времена школьники ежедневно проделывали путь в школу преимущественно пешком. Транспорт для детей почти не использовали: не было ни самокатов, ни гироскутеров, ни частных автомобилей, которые возили бы учеников.

"Телеграф" расскажет, как во времена Советского Союза дети получали школу. А также, какие альтернативы сейчас.

Следует отметить, что дорога занимала от нескольких минут до часа в зависимости от расстояния. Во многих селах и селениях приходилось идти через поля, леса или грунтовые дороги, которые превращались в болото после дождя.

Зимой дети шли по сугробам и в мороз, часто без должной зимней одежды. Ученики из-за плохой погоды могли задерживаться, а с уроков возвращаться поздно домой, ведь пока пройдешь снежные заносы, могли проходить и часы.

Те школьники, у которых дома был велосипед, могли ехать на нем, но только в теплую и сухую погоду. В дождь или снег этот вид транспорта покидали дома, и дети шли пешком вместе со всеми.

В некоторых местностях родители подвозили детей — кто имел лошадь с повозкой, кто редкий автомобиль. Уже позже в сельских школах начали организовывать школьные автобусы, чтобы учащиеся из отдаленных деревень могли добираться до занятий.

