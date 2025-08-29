В Украине есть "Волшебное озеро", однако отдохнуть там по карману только богатым

Это место понравится каждому

В Украине существует место, которое называют "Волшебным озером". Это загородный комплекс на Житомирщине, привлекающий живописными видами, чистым воздухом и комфортными условиями.

Однако такой отдых доступен далеко не всем — роскошные номера, рыбалка, баня и ужин в ресторане обойдутся в кругленькую сумму, которую могут позволить себе зажиточные посетители. Об этом говорится в материале "funtime".

Где найти эту локацию

Комплекс расположен недалеко от Коростышева, среди соснового леса и у водоема.

Атмосфера создает ощущение полной удаленности от городской суеты, а для гостей здесь предусмотрено множество способов расслабиться: пляжный отдых с шезлонгами и зонтиками, прогулки на велосипедах или катамаранах, купание, рыбалка и даже возможность приготовить улов в местном ресторане. Последний считается одним из главных "изюминок" комплекса.

Ресторан "Волшебное озеро"

Его меню сочетает украинскую и европейскую кухню, а блюда готовят только из натуральных продуктов. Расположение ресторана над самим озером придает особый романтический шарм.

Блюда в ресторане "Волшебного озера"

Гостям предлагают варианты размещения на любой вкус: от летних террас и беседок для тихих вечеров до банкетных залов для больших праздников – свадеб, юбилеев или корпоративов. Отдельно оборудован лаунж-бар, где можно провести романтический вечер, и хижину с террасой для отдыха в компании.

Для тех, кто планирует остаться с ночевкой, на территории работает небольшая гостиница с 12 номерами повышенного комфорта и несколько современных коттеджей. Все апартаменты выполнены в стильном дизайне, имеют Wi-Fi, спутниковое телевидение и круглосуточное обслуживание. Благодаря этому посетители получают сервис на уровне европейских курортов.

Цены за проживание

Средние цены за проживание в "Волшебном озере" стартуют от 2500 грн за стандартный номер на двоих и доходят до 8000 грн за семейный коттедж на ночь. Роскошные номера с видом на озеро и просторные апартаменты делают отдых комфортным, но доступным преимущественно для состоятельных посетителей.

Скриншот с сайта "Волшебного озера". Цены за номера

Как доехать до озера

Добраться сюда из Киева несложно: удобнее всего направляться по Житомирской трассе, преодолев расстояние в 100 км за 2-3 часа. Также возможны варианты поездки по маршрутке или даже на электричке.

"Волшебное озеро" позиционирует себя как место для релакса и роскошного отдыха. Здесь заботятся о сервисе, деталях и атмосфере, благодаря чему заведение привлекает тех, кто готов заплатить за комфорт и тишину. Однако стоит признаться: такое "волшебное бегство" к природе обойдется недешево, а значит — доступно в основном людям с высоким достатком.

