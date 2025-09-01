С 1 сентября! Поздравления в картинках и своими словами для школьников
-
-
Поздравьте школьников с Днем знаний
В Украине 1 сентября традиционно отмечается День знаний. Это день, когда в школах начинается новый учебный год, а тысячи школьников собираются на праздничные линейки. В этот день принято поздравлять не только учителей, но и родителей и школьников.
В 2025 году 1 сентября выпадает как раз на понедельник, в этот день в украинских школах, где это позволяет безопасность, пройдут торжественные линейки. Дети соберутся вместе после летних каникул и пойдут на первый урок. А учителя и родители будут их приветствовать.
подготовил яркие открытки, картинки и теплые поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить школьников с Днем знаний.
Открытки и поздравления для школьников на 1 сентября
С Днём знаний! Пусть новый учебный год будет полон интересных открытий и верных друзей. Учитесь с радостью и смело задавайте вопросы!
***
Поздравляю с 1 сентября! Пусть уроки будут увлекательными, а перемены — весёлыми. Верьте в себя, и всё получится!
С Днём знаний! Желаю ярких моментов, новых знаний и успехов в учёбе. Пусть этот год будет полон крутых идей!
***
Ура, новый учебный год! Пусть каждый день в школе приносит что-то новое и интересное. Успехов и лёгкой учёбы!
С 1 сентября! Пусть тетради заполняются пятёрками, а уроки вдохновляют на новые свершения. Вперёд к знаниям!
***
С Днём знаний! Желаю учиться с удовольствием и находить ответы на все свои "почему". Пусть год будет ярким!
Поздравляю с началом учёбы! Пусть школа станет местом, где вы найдёте новых друзей и кучу полезных знаний. Удачи!
***
С Днём знаний! Пусть каждый урок будет как приключение, а домашка решается легко. Верьте в свои силы!
С 1 сентября! Желаю интересных уроков, веселых перемен и уверенности в своих силах. Пусть всё будет круто!
***
С новым учебным годом! Пусть знания приходят легко, а школьные дни будут полны радости и открытий. Вы молодцы!
