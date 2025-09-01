З 1 вересня! Привітання у картинках та своїми словами для школярів

Привітайте школярів із Днем знань

В Україні 1 вересня традиційно відзначають День знань. Це день, коли у школах розпочинається новий навчальний рік, а тисячі школярів збираються на святкові лінійки. Цього дня прийнято вітати не лише вчителів, а й батьків та школярів.

У 2025 році 1 вересня випадає якраз на понеділок, цього дня в українських школах, де це дозволяє безпека, пройдуть урочисті лінійки. Діти зберуться разом після літніх канікул і підуть на перший урок. А вчителі та батьки їх вітатимуть.

"Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та теплі привітання своїми словами, щоб ви могли привітати школярів із Днем знань.

Листівки та привітання для школярів на 1 вересня

З Днем знань! Нехай новий навчальний рік буде сповнений цікавих відкриттів та вірних друзів. Навчайтеся з радістю і сміливо ставте питання!

***

Вітаю з 1 вересня! Нехай уроки будуть захоплюючими, а перерви – веселими. Вірте у себе, і все вийде!

Привітання з Днем знань

З Днем знань! Бажаю яскравих моментів, нових знань та успіхів у навчанні. Нехай цей рік буде сповнений крутих ідей!

***

Ура, новий навчальний рік! Нехай кожен день у школі приносить щось нове та цікаве. Успіхів та легкого навчання!

Привітання з Днем знань

З 1 вересня! Нехай зошити заповнюються п’ятірками, а уроки надихають нові звершення. Вперед до знань!

***

З Днем знань! Бажаю вчитися із задоволенням та знаходити відповіді на всі свої "чому". Нехай рік буде яскравим!

Привітання з Днем знань

Вітаю з початком навчання! Нехай школа стане місцем, де ви знайдете нових друзів та купу корисних знань. Успіхів!

***

З Днем знань! Нехай кожен урок буде як пригода, а домашка вирішується легко. Вірте у свої сили!

Привітання з Днем знань

З 1 вересня! Бажаю цікавих уроків, веселих перерв та впевненості у своїх силах. Нехай все буде круто!

***

З новим навчальним роком! Нехай знання приходять легко, а шкільні дні будуть сповнені радощів та відкриттів. Ви молодці!

Привітання з Днем знань

Привітання з Днем знань

Раніше "Телеграф" публікував церковний календар на вересень 2025 року. Що відзначатимуть православні та греко-католики за новим стилем.